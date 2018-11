Double vie : Natty au fast-food du vêtement // 19.11.18

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« A part de la souffrance, ça ne m’a rien apporté. Je n’ai pas besoin de ça pour comprendre la valeur de l’argent. »

Après le bac, Natty était partie pour devenir assistance sociale en trois ans. Elle fait son premier stage, atroce. Natty arrête rapidement ses études-là et devient caissière au Leclerc peu après la sortie du film Les tribulations d’une caissière qui raconte le quotidien de Solweig. Passionnée par la sociologie qu’elle a découverte pendant ses quelques mois d’apprentie assistance sociale, Natty entre en L1 de sociologie. Elle adore ses études mais comme doit très vite faire des petits boulots pour financer sa vie en dehors du domicile familial. Hôtesse d’accueil à la banque, babysitter, coordinatrice de saisie à l’université et vendeuse chez Pimkie.

C’est sa dernière expérience dans un temple de la fast fashion que Natty nous raconte aujourd’hui. Tous les samedis chez Pimkie, elle doit faire le plus de cartes de fidélité possible et répondre à une politique du chiffre. Quand il y a des trous à boucher, c’est elle, l’étudiante au contrat de 7 heures, qu’on appelle pour ne pas avoir à payer en heures supplémentaires les autres employé.e.s. Mais ses profs ne veulent pas entendre qu’elle a besoin de travailler…

Musique : Carlens Desir

Interview, montage et réalisation : Adèle