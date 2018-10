Double vie : Léa, entre fast-food et informatique // 24.09.18

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« J’avais peur d’avoir fait un caprice »

Aujourd’hui, c’est Léa qui raconte son parcours d’étudiante-travailleuse. Elle a commencé des études d’informatique, financée par ses parents et dans un secteur dans lequel il y a du travail. Le hic : ses cours ne lui plaisaient pas. Elle a donc décidé de renoncer à son confort pour s’engager dans une nouvelle voie et des études qui l’intéressent.

De là commence une nouvelle vie, où elle doit travailler dans un fast-food d’abord puis une start-up ensuite, pour faire les études qui lui plaisent. Même si ça n’a pas toujours été facile, elle considère que cette contrainte l’a faite grandir et rendue autonome.

Le site du CROUS, où Léa a trouvé job et appart : Jobaviz.

Musique : Carlens Desir

Interview, montage et réalisation : Adèle