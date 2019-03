Double Vie : Eléonore, à la fois prof et élève // 11.02.2019

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« Faut que tu puisses coordonner ton statut de prof, ton statut d’étudiant, devant les parents, devant les élèves, devant les collègues, devant l’ESPE. On a trop de casquettes à mettre en même temps. »

Eléonore est prof de SES dans un lycée près de Grenoble. Mais elle est aussi élève : comme c’est sa première année d’enseignement, elle a des cours à l’école des profs, l’ESPE, l’école supérieur du professorat et de l’éducation.

Pour Eléonore, c’est important d’être accompagnée à devenir prof. C’est un métier qui s’apprend. Mais les cours qu’elle reçoit à l’ESPE ne lui apportent pas grand chose de positif : elle se sent fliquée et infantilisée, elle a souvent le sentiment de perdre son temps alors qu’elle a elle-même des cours à préparer. Et surtout, l’ESPE est en déconnexion totale avec la réalité. En pleines manifs lycéennes, pas un mot sur ce qu’il se passait dehors…

Ce n’est pas la première à mettre en cause ce système d’apprentissage. Quand Eléonore en parle à ses collègues, les « c’était pareil à mon époque » laissent penser que les années passent mais que rien ne change. En mars et avril 2017, des apprentis-profs de l’académie de Grenoble s’étaient d’ailleurs mis en grève. Iels demandaient notamment une prise en considération de leur statut de fonctionnaires responsables et adultes, la suppression des menaces à la titularisation et l’allègement de leur charge de travail à l’ESPE.

Musique d’intro : Carlens Désir

Interview, montage et réalisation : Adèle