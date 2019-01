Double vie : Coralie, apprentie infirmière à 1€/h // 14.01.2019

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« On a les mêmes responsabilités que l’infirmière, ou l’infirmier. »

Coralie a 25 ans et habite en Picardie. Après le bac, elle fait des petits boulots et de l’intérim. En 2015, elle passe un concours et entre dans un IFSI au nord de Paris. IFSI pour institut de formation en soins infirmiers.

Aujourd’hui, Coralie est en dernière année à l’école d’infirmier·e et elle nous raconte la vie à l’hôpital. Au cours des trois années de formation, elle y passe environ 15 mois répartis en 6 stages de 11 semaines, indemnisés autour d’un ou deux euros de l’heure.

Une indemnisation bien en-deça de la gratification prévue par la loi pour les stagiaires en formation initiale (3,75 euros/heure depuis le 1er janvier 2018) mais qui ne s’applique pas aux stagiaires de la formation professionnelle continue liés par un contrat de travail comme c’est le cas des étudiant·e·s infirmier·e·s…

Musique d’intro : Carlens Desir

Interview, montage et réalisation : Adèle