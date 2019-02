Live & direct.

Ce soir de 20h à 22h sur les ondes de Radio Campus Paris (93.9FM) :

En 1ère partie, on check les dernières dubplate, et on fait tourner les productions des artistes et collectifs proches de notre esthétique.

En part 2, un membre de DMO nour parlera de l’artiste Skee Mask,

artiste inspiré du mouvement Techno UK Ensuite on diffusera un mix exclusif du DJ et producteur Soza membre du collectif Bass Paradize. Mix qui fera honneur au deep dubstep .