DJ DECLIC : Le DOOMBAP crew à l’affiche – JOSTEREO et DAYZ (aka RACECAR) invités // 24.05.22

Pour cette émission du 24/05/22 de 00h à 01h, Retour du HIP HOP après la dernière édition orientée BROKEN BEAT.

2 invités dans les studios de RCP 93.9 : JOSTEREO et DAYZ représentant le DOOMBAP crew.

La 1ère partie de l’émission est consacrée au DOOMBAP avec un freestyle de DAYZ (aka RACECAR) et une courte sélection des sons de la plupart des membres du crew :

LRS, groupe de JOSTEREO et DAYZ

D-OS, groupe de DAYZ et TOS (aka JESUS CRISE)

et DISTANSTARR

Plus d’info sur le crew et ses autres membres : Doombap Family. Friends and other assorted Fam too. Jusayin.

Lien supplémentaire pour LRS : Musique | LRS (bandcamp.com)

2ème partie, sélection JAZZY habituelle de DJ DECLIC avec des sons depuis 2003 à nos jours.

Playlist complète :

MODILL – Masterpiece (instru)

LRS – Why is it ?

JESUS CRISE (aka TOS) – Case 23 feat DISTANTSTARR

LRS – Black colored feat DISTANTSTARR

DISTANTSTARR – Gold Traits

LRS – They def jump

D-OS – Unreleased track (!)

Freestyle avec DAYZ (aka RACECAR) :

JAZZ SPASTIKS – Sabata (instru)

JAZZ SPASTIKS – The NOD (instru)

JAZZY JEFF – Jeansy (instru)

DJ SPINNA – Duke (instru)

MODILL – Then (instru) – Unreleased track (!)

COUNT BASS D – Gimme a gig (loop)

COUNT BASS D – Quite Buttery feat MF DOOM

JOHN ROBINSON – Connected

PRODIGY – Keep it thro – 9th Wonder remix

LITTLE BROTHER – On the Way

MDMC – Who you know

ANTHM – I Remember

PHOENIX DA ICEFIRE – Eargasm

DELA – Tribute

VERBZ & MR SLIPZ – Falling

VERBZ & MR SLIPZ – Kno tha status

KAIDI TATHAM – Zallom (instru)

Merci à l’ensemble du crew DOOMBAP pour leur participation à cette émission.