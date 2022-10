DJ DECLIC : HIP HOP REVENGE // 17.10.22

SPECIALE HIP HOP OLD SCHOOL, début des 90’s.

On aime fréquemment revenir aux classiques sur HIP HOP REVENGE, pour cet épisode du 17/10/2022, grosse sélection des belles années de dj déclic avec en playlist :

KOOL KEITH – Prepare

SHOWBIZ & AG – Next Level

CROOKLYN DODGERS – Crooklyn

BLACKMOON – Who got the props

FU-SCHNICKENS – Tru Fuschnick

LORDS OF THE UNDERGROUND – Psycho

PUBLIC ENEMY – Louder than a bomb

DAS EFX – Jussumen (PETE ROCK remix)

PETE ROCK & CL SMOOTH – For Pete’s sake

VISION QUEST – Soul clique

YOUNG BLACK TEENAGERS – Tap the bottle

LORDS OF THE UNDERGROUND – Chief rocka

K-SOLO – Letterman

PUBLIC ENEMY – Can’t truss it

SHATZ OF LINGO – Ill & get clowned

NOTORIOUS BIG – Party & bullshits (LORD FINESSE remix)

PETE ROCK & CL SMOOTH – They reminisce over you