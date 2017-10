Disparition Contrats aidés : Pétition des radios associatives !

1. Pétition unitaire des radios associatives

Pétition unitaire des radios associatives

Le gouvernement a annoncé en août dernier sa décision de supprimer les contrats aidés de type CUI-CAE (130 000 au total).

Si dans certains secteurs associatifs, ceux qui remplissent les missions que l’Etat actuellement abandonne (santé, poste, éducation notamment) le gouvernement semble reculer, il n’en est pas de même pour le secteur culturel et médiatique.

L’impact d’une telle mesure signifie, à court terme, la disparition des radios associatives dont les salariè.es relèvent pour la quasi-totalité du dispositif des contrats aidés.

En supprimant brutalement ce dispositif, le gouvernement affirme de facto sa volonté de faire taire le principal secteur non commercial des médias hexagonaux et nous savons que d’autres mesures restrictives (FSER…) pourraient suivre celle-ci. C’est donc la survie des médias associatifs et non commerciaux, dont les radios libres sont un secteur emblématique et historique, qui est en jeu aujourd’hui.

De ce fait, nous appelons tous les acteurs du secteur à la mobilisation générale, dont la signature de ce texte n’est qu’une première étape.

Premieres radios signataires (au 20/10/2017) : 25 !