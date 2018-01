Disco Placard // 29.12.17

Les fêtes de Noël viennent à peine de se terminer qu’il faut déjà prévoir celles du nouvel an. Pour l’occasion, le Placard vous a concocté une playlist LGBT Queer pour fêter l’arrivée de 2018 dans les meilleures conditions. Alors poussez les meubles et préparez-vous à vous trémousser du bassin au son du DiscoPlacard !

LE TIGRE – Deceptacon

ANY WHICH WAY – Scissor Sisters

PRISONER OF LOVE – Jessica 6

GUY.exe – Superfruit

CALL ME MOTHER – Ru Paul

GET MYSELF ALONE – Kiddy Smile

I’M COMING OUT – Diana Ross