Fondateur du site et du label Digger’s Digeste, Julien Achard a une activité de disquaire mais aussi de label rééditant raretés et compilations thématiques tournant autour du jazz francophone et des musiques en provenance des Antilles. De « Mobilisation Générale » à « Kouté Jazz » en passant par la superbe réédition de Cossi Anatz, il vient nous parler de ce travail parfois archéologique qui remonte à la surface de véritables trésors… anecdotes et raretés en perspective.