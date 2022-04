Deviens bénévole chez Radio Campus Paris // Saison 2022-2023

Être bénévole à Radio Campus Paris

Afin de renforcer ses équipes, Radio Campus Paris recherche des bénévoles à l’esprit Campus créatif, étudiant·e·s ou non, dynamiques et motivé·e·s pour l’accompagner durant la saison 2022-2023 – et plus si affinités !

Pour être bénévole ou proposer un projet d’émission pour la rentrée, il est impératif de remplir un dossier en ligne ici

Vous avez jusqu’au mardi 31 mai 2022 !

Bénévoles recherchés :

Journalistes, chroniqueurs, animateurs, techniciens web/audio, réalisateurs, chevronné·e·s en communication ou toute personne intéressée par l’organisation événementielle.

Sujets recherchés, à traiter :

Société, monde étudiant, sciences, littérature, développement durable, santé, sexualité, photographie, art contemporain, poésie, commerce équitable, politique, économie, Europe, sport universitaire…

Informations concernant les projets d’émissions :

Merci de fournir les informations demandées lorsque vous déposez un nouveau projet d’émission. Il est également souhaité de fournir un extrait sonore (5min MAX) pilote du projet. A défaut, vous pouvez envoyer soit un conducteur d’émission rédactionnelle, soit une playlist pour un projet d’émission musicale. N’hésitez pas à écouter la radio ou découvrir la grille des programmes pour savoir ce que nous faisons déjà et cibler votre proposition en fonction.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à antenne@radiocampusparis.org !