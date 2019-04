Devenir bénévole chez Radio Campus Paris // Saison 2019-2020

Pour la première fois, dix étudiantes de l’Ecole du Louvre ont été invitées à imaginer une exposition au musée national Eugène-Delacroix. Ce projet a été l’occasion de s’interroger sur les facettes moins connues de l’artiste et d’apporter un nouveau regard sur la collection.

Ainsi, quel Eugène se cache derrière Delacroix ? Au-delà du mythe incarné par Delacroix, de ses représentations les plus connues et de sa face publique, le visiteur est invité à pénétrer dans l’intimité d’Eugène et à le découvrir à travers ses passions et ses lieux de refuge. Fil conducteur de l’exposition, son Journal dévoile toute l’ambivalence et la complexité de sa personnalité, mais aussi la richesse et la diversité de son art.

Vous êtes conviés à un voyage ludique au sein de son dernier appartement et atelier, dans lequel des citations du Journal ainsi que des anecdotes vous serviront de guides pour entrer dans l’intimité de l’artiste. Vous aussi, découvrez d’autres facettes de ce “misanthrope mondain” cherchant à “s’enfermer davantage dans la solitude”.

Commissaire(s) : Les étudiantes de l’Ecole du Louvre : Jade Barbet, Marion Benard, Eugenia Dell’Aiuto, Anne de Colonges, Louise Madinier, Isaline Msica, Marie-Liesse Postic, Rachele Riani, Alithéia Soulié, Clémence Vergez, sous la direction de Dominique de Font-Réaulx, directrice de la Programmation et de la Médiation culturelle, musée du Louvre, et sous la coordination de Jessy Coisnon et Miléna Planche, musée national Eugène-Delacroix, Ludovic Raffali, Ecole du Louvre.

En savoir plus : http://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/expositions/delacroix-et-eugene-l-homme-derriere-l-artiste