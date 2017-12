Entre Cali et la côte caraïbe, je retrouve mon ami Manuel, Colombien de Cali vivant en France depuis 10 ans. Dans la maison de sa mère, il me raconte son parcours, son arrivée à Paris, son rapport avec la Colombie, qui a oscillé entre le rejet viscéral et le changement de regard, dû à la distance…et me fait découvrir un de ses endroits préférés au monde, qui deviendra aussi un des miens.