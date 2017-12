Après avoir pu voyager un peu par moi même, j’accueille ma mère et mon beau-père venus de leur Normandie me rendre visite pendant quinze jours…au fil d’une expédition touristique express sur la côte caraïbe, une question me vient en tête : finalement, c’est quoi, voyager ? Qu’est-ce qu’on cherche au juste en partant à l’autre bout du monde ?

Musique : Colombia, tierra querida (Lucho Bermudez)