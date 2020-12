Des Habits et Vous #3 : Pulls de Noël & Mauvais Goût

Dans cet épisode de Des Habits et Vous, on parle pull de Noël, vêtement emblématique d’une période de l’année, représenté dans les films, les séries, que sais-je encore… un vêtement qui célèbre le moche, concept bien trop souvent relégué derrière celui du beau, bien plus populaire pour des raisons encore obscures.

Alors d’où vient le pull de Noël ? Comment est-il devenu célèbre ? Qu’en pense aujourd’hui un créateur néerlandais des années 80, précurseur de l’esthétique gros-pull-bariolé ?

Et puisqu’on parle de moche, on a dans cet épisode le privilège d’entendre Lauren, Céline, Benjamin, Elise et Sixtine (dans l’ordre), invité.es de cette émission, revenir pour vos oreilles ébahies sur leur parcours vestimentaires.

*

Vous aurez ainsi le plaisir d’entendre parler des ailes (portées de façon non ironique) et des converses couvertes de paroles de Green Day de Lauren, de la tenue involontairement ‘Trois Mousquetaires’ de Céline, qui pensait ce jour-là faire une heureuse association de mocassins et collants blancs en laine, mais aussi du combo rouflaquettes-atébas-sarouel-t-shirt-à-slogan de Benjamin de la malheureuse photo prise au Portugal… Vous entendrez ensuite Elise parler du sublime ensemble rose fuschia incrusté de (fausses) pierres précieuses taille 6 ans que sa famille paternelle lui a offert à ses 12 ans, et Sixtine évoquer son t-shirt jaune poussin et sa coupe ‘Petit Prince’ qui ont fait de son année de 5ème un délice pour les yeux.

*

Et pour découvrir les illustrations de ces tenues ratées, rendez-vous sur la page Instagram de l’émission : @ledhv

Illustration : @verycoolgal