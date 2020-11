Des Habits et Vous #2 : Fast Fashion

Dans cet épisode de Des Habits et Vous, on vous parle Fast Fashion, industrie du vêtement, chaîne de production, et tout ça.

Tout le monde sait qu’aujourd’hui, la très grande majorité des vêtements que nous portons vous et moi sont produits hors de nos frontières. Si le design est encore concentré dans les pays développés, tout ce qui concerne les matières premières, la transformation de ces matières premières et leur assemblage, et bien tout cela se passe dans d’autres pays.

On pense notamment au Bangladesh, non seulement parce que l’économie s’y trouve presque entièrement dépendante sur l’industrie textile, mais aussi parce que le Bangladesh est devenu tristement célèbre en 2013 à cause de l’effondrement du Rana Plaza, un bâtiment consacré à l’assemblage, ces fameux « sweat-shops » où des centaines de rangées de couturières fabriquent des blouses, des jeans, des vestes et des jupes pour les consommateurs occidentaux.

L’assemblage n’est qu’une facette de l’industrie textile, qui étend son spectre d’activité de l’agriculture au marketing, à l’approvisionnement, et à la récupération des vêtements usagés.

Et si le secteur nous a habitué.es à de mauvaises nouvelles, il est des initiatives menées pour faire mieux. On voit émerger de nouvelles pratiques de consommation, des applis qui notent les principes éthiques des marques, un retour en force de la seconde-main… Mais pas que…

*

Loin des rues commerçantes et des app stores, des géants discrets s’activent dans une ombre relative pour améliorer cette industrie.

C’est ce dont mes deux invitées sont venues nous parler dans Des Habits & Vous : Diane Davoine et Léna Chinchio travaillent toutes les deux pour l’IFC (International Finance Corporation, la Societé Financière Internationale), pour des projets qui visent à diminuer l’empreinte carbone de la production textile, à trouver des procédés de teinture propices au recyclage, à améliorer les conditions de travail des ouvrier.ères, et à permettre à des pays qui dépendent pour l’heure de savoir-faire à peu de valeur ajoutée de transformer, petit à petit, leur modèle économique tout entier, pour le meilleur.