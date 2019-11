Derrick le Lonely Boy

ou comment j’ai fait le buzz sur Youtube

Derrick veut y croire encore ! A 48 ans, entre deux jobs alimentaires, il poursuit son rêve de gosse. Avec assiduité et toute l’énergie du monde il enchaîne les castings, « Bonjour, je suis Derrick T. Tuggle et j’auditionne pour le rôle de… » Combien de fois il a répété cette phrase, il en est plus trop sûr.

Mais ce soir là, au motel où il bosse comme gardien de nuit, les Black Keys sont arrivés. Ils avaient un peu parlé ensemble « ah oué vous cherchez des acteurs ? Ça tombe bien vous savez, moi aussi je joue, j’ai eu un p’tit rôle dans… »

Mais bon… ils sont fatigués, la route était longue. Le réal vient quand même le voir :

– tu sais danser ?

– Bien sûr que j’sais danser ! Tout le monde sait danser !

– Tiens prends ça, t’as une heure

Derrick est seul dans la loge de gardien, il a fermé la porte. Danser… mais danser quoi ?

