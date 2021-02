Dernier Métro : Podcast #9 // Saison 2 // 14.02.21

Les semaines défilent et on tente de se projeter dans un futur proche où on pourra enfin à nouveau se réunir.

En attendant que la situation se dénoue, on embarque pour un trajet un peu plus mouvementé aux côtés de la talentueuse et protégée de Nicolas Jaar, Buzzy Lee & la rebelle colombienne, Ela Minus.

On retrouve aussi les sensations lo-fi et expérimentales du musicien Mk.Gee, les balancements folk d’Haley Heynderickx ou encore le très mystérieux Yaw, découvert il y a quelques années par Gilles Peterson.

Retrouvez les tracklists de chaque épisode sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.

Prochain rendez-vous le dimanche 28 février.