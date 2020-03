Bonne nouvelle, la circulation des métros connaît un retour à la normale. 🚀

Sur la ligne 9, équipé de nos écouteurs, on plonge dans l’univers du canadien ODIE et ses accents hip/hop soul, et on se laisse surprendre par la douceur de l’enchanteresse Raveena.

Sur ce trajet, on rencontrera aussi les Black Pumas et leur alchimie cuivrée, la prometteuse UMI et ses teintes R&B lo-fi et la pépite anglaise Cleo Sol.