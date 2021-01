Dernier Métro : Podcast #8 // Saison 2 // 17.01.21

Au regard de la période d’incertitude qu’on traverse, il devient vital d’accueillir des moments de douceur.

Pour ce rendez-vous, on rencontre à nouveau des artistes en provenance des quatre coins du monde : France, Lettonie, Australie, Mexique (…) ou encore Finlande. On s’immisce délicatement dans leurs univers pour le plaisir de nos oreilles.

On commence en beauté avec les rythmes irrésistibles du duo électronique Domenique Dumont et les balancements du prometteur JORDANN sur fond de bedroom pop.

Et on savoure les poèmes aux échos néo-soul de FELIVAND ou encore les mélodies introspectives de la mystérieuse Okay Kaya.

Toutes les tracklists sont à retrouver sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.

On se retrouve exceptionnellement dans deux semaines, donc prochain arrêt le dimanche 14 février.