Dernier Métro : Podcast #8 // 26.01.20

La circulation des lignes de métro s’améliore petit à petit.

À Chemin Vert, on grimpe dans la ligne 8 et on profite de ce moment pour s’abandonner dans les bras du duo originaire de Baltimore, Beach House, et leur envoûtante dream pop.

On retient aussi notre souffle auprès du prodige Superpoze et sa finesse renversante ou du quatuor féminin Warpaint et ses teintes shoegaze.