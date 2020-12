Dernier Métro : Podcast #6 // Saison 2 // 06.12.20

Les températures chutent, l’hiver est bel et bien installé. Toujours confinés, la musique comme la radio n’auront jamais autant accompagnée notre quotidien.

Pour le dernier épisode de cette année si étrange, on se détend avec la délicatesse de boylife et ses entêtants riffs de guitare, et les délicieux échos R&B d’Orion Sun.

Mais il y a aussi la captivante pop du quintette new-yorkais Laundry Day, le jazz en suspension du trio danois Athletic Progression ou encore les voluptueuses déclarations d’amour de Melody Gardot.

On se donne donc rendez-vous le 3 janvier 2021, avec des résolutions, des ondes positives et, surtout, plein de pépites musicales.

En attendant, prenez soin de vous & passez de belles fêtes de fin d’année.

