On s’acclimate à l’heure d’hiver, aux journées qui nous semblent de plus en plus courtes et au retour bien affirmé de la vie parisienne.

Pour accompagner cette hibernation, on fait appel à Eleni, Cléo Sol, SALES, Max Cooper, Camélia Jordana et bien d’autres.

Comme pour chaque épisode, retrouvez les tracklists détaillées sur le compte Soundcloud de Dernier Métro .

Prochain rendez-vous le dimanche 21 novembre de 00h à 1h.