Dernier Métro : Podcast #2 // Saison 2 // 25.10.20

Couvre-feu à 21h, les rames de métro se vident progressivement et Paris s’éteint de plus en plus tôt.

On tente alors de se réconforter avec ce mix très jazzy-soul, durant lequel on tombera notamment sous le charme de la californienne Fousheé et son flow addictif ou des nostalgiques Durand Jones & The Indications et leurs accents rythm’n’blues.

C’est aussi le moment d’apprécier le projet de génie El Michels Affair porté par le multi-instrumentaliste Leon Michels et les textures jazz et rythmiques funk du jazzman japonais Hiroshi Suzuki.

Retrouvez la tracklist de cet épisode sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.