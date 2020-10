Dernier Métro : Podcast #2 // Saison 2 // 11.10.20

Avec les températures qui chutent, le retour du parapluie, du k-way, des écharpes… on a envie de se blottir au chaud et l’épisode de ce jour vous accompagnera avec délicatesse dans les bras de Morphée.

Dans cette perspective, on se laissera bercer par des petits trésors auditifs dont la captivante voix d’Alice Phoebe Lou aux notes blues et folk ou le quatuor australien Surprise Chef et son univers soul jazz instrumental.

Sans oublier le maître la chillwave Toro y Moi alias Chaz Bundick et ses teintes lo-fi ou le voyage aérien du duo électro new-yorkais Ratatat.

Retrouvez chaque tracklist détaillée sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.

On se donne rendez-vous le dimanche 25 octobre. 👀