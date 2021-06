Dernier Métro : Podcast #17 // Saison 2 // 20.06.21

Nous voilà au dernier épisode de la saison 2 !

Après cette année plus que spéciale, on redécouvre enfin la vie parisienne et les joies du dernier métro…

L’occasion rêvée pour se plonger dans un trajet inédit aux saveurs estivales avec le flow de la rappeuse canadienne Emma Beko et les ondes R’n’B / soul de la prometteuse Lil Halima.

On découvrira aussi l’univers percutant de l’étonnante Spill Tab, l’ancienne DJ house SHIV, qui a abandonné ses platines pour le chant, ou encore l’incontournable Cesária Évora.

En définitive, un petit avant-goût de ces vacances d’été.

Merci pour votre écoute, profitez de cet été démasqué, sans couvre-feu, et on se donne rendez-vous à la rentrée pour la saison 3 de Dernier Métro !