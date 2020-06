Dernier Métro : Podcast #16 // 31.05.20

Nous voilà déjà à notre avant-dernier rendez-vous de la saison !

Avec ce mix, on repart sur des sonorités plutôt folk, soul, jazz et on se projette en train de profiter du soleil au bord de la mer.

On aura notamment le plaisir d’écouter Kevin Morby et sa folk crépusculaire mais aussi The Altons, dernier gros coup de coeur venu de Californie. 🔥

San oublier la délicate nostalgie des Alabama Shakes ou encore Yussef Dayes et ses teintes jazz acidulées…

Rendez-vous le 28 juin pour la dernière de la saison 💙