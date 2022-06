Dernier Métro : Podcast #15 // Saison 3 // 19.06.22

Comme annoncé il y a deux semaines, cet épisode marque la fin de Dernier Métro !

Dernier Métro, c’est…

– 3 saisons

– 48 épisodes

– Plus de 6h de veille musicale par épisode

– Plus de 2700 minutes de musique

– Plus de 700 morceaux différents

– Plus de 600 artistes

– Plus de 10 000 écoutes…

Mais c’est surtout un projet bénévole stimulant que j’ai toujours eu à coeur de réaliser.

J’ai été ravie de partager mes trouvailles musicales, après de longues heures de recherche, pour le plaisir de vos oreilles.

Et pour finir en beauté, je vous ai concocté un épisode best of des morceaux coups de coeur diffusés pendant ces 3 saisons ! 💥

Tous les épisodes sont disponibles sur : Deezer, Apple Podcasts & Soundcloud.

Et comme d’habitude, vous pouvez retrouver toutes les tracklists détaillées sont sur le compte Soundcloud de Dernier Métro et sur l’Instagram derniermetroradio.

Peut-être à bientôt sous un autre format mais d’ici là… bonne écoute sur Radio Campus Paris. 🌙