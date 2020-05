Dernier Métro : Podcast #15 // 17.05.20

Premier rendez-vous post-confinement, bien que toujours enregistré depuis la maison.

Pour cette occasion, l’émission se veut plus dansante que les précédentes, avec des accents très disco, funk, soul et house, mais pas que.

Échauffez-vous, on embarque pour 1h de petits trésors dont le producteur hollandais Fatima Yamaha et ses mélodies entêtantes et les influences disco de la DJ coréenne Peggy Gou.

On se régale aussi avec le duo napolitain Nu Guinea et son addictive disco-funk ou encore la douceur du regretté Bill Withers.

Un épisode à réécouter pour se motiver en toutes occasions !

En attendant, restez prudentes et prudents & surtout, n’oubliez pas de danser. 🕺🏽💃🏽