Dernier Métro : Podcast #14 // 03.05.20

Nous voici à notre quatrième émission enregistrée, depuis la maison, en situation de confinement.

Ce nouveau mix, pleins de bonnes ondes, est l’occasion idéale pour bouquiner, travailler ou tout simplement chiller.

On savoure, entre autres, la dream pop des anglais de Still Corners et l’incontournable génie de Skinshape.

Et c’est sans compter les accents bossa nova de Summer Salt, le brillant producteur grenoblois L’Indécis ou le légendaire groupe de funk Cymande.

Bref, une petite escapade auditive, parfaite pour se détendre. 🌊🏄🏽