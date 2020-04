Dernier Métro : Podcast #13 // 19.04.20

Jamais deux sans trois.

Nous voilà reparti pour une nouvelle édition enregistrée avec les moyens du bord, depuis la maison, en situation de confinement.

Avec cette nouvelle expédition musicale, et le beau temps à nos fenêtres, ce mix tentera d’apporter un petit avant-goût estival pour t’échapper quelques instants. ☀️🌸

On aura donc le loisir d’écouter une quinzaine de pépites dont le jeune écossais Joesef, à la voix singulière et aérienne, ou le brillant Hether et sa jolie pop presque psychédélique.

Sans oublier le rappeur Powfu, et son entêtante reprise de Beebadoobee, le talentueux beatmaker français Mounika ou encore le maître de la guitare flamenco, Paco de Lucia.