Cette soirée marque le passage à l’heure d’été et à l’arrivée des douces températures…

On reste dans le thème des premières sensations estivales grâce à la prometteuse violoniste et chanteuse Fana Hues et NNAVY, lausannoise de coeur au doux timbre de voix.

On découvrira aussi Loony, nouvelle venue et crème néo-soul canadienne ou encore la folk du trio Jon & Roy.

Toutes les tracklists sont sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.

Prochain rendez-vous le dimanche 25 avril.