Dernier Métro : Podcast #11 // 22.03.20

Émission spéciale, enregistrée avec les moyens du bord à la maison, dans une situation exceptionnelle de confinement.

Ce nouvel épisode, plus que les autres, a pour ambition d’apporter un peu de délicatesse dans chaque studio, chaque appartement, chaque maison.

On a donc le plaisir de redécouvrir des morceaux presque oubliés et quelques nouveautés.

Et ce, qu’il s’agisse du duo AIR et ses rythmes voluptueux, du très prometteur SAM DOTIA et sa délicate voix, du montpelliérain K.BLUM et sa douce mélancolie ou des irrésistibles anglais de The xx.

🏠😘