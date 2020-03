Pendant cet épisode, on s’égare dans la ligne 10 entre les stations Duroc et Jussieu pour apprécier la mélodie caressante de The Marías et la pop rêveuse de Still Woozy.

On en profite aussi pour écouter la candeur du brillant trio canadien Men I Trust ou les délicats tourments mélancoliques de Foals.

Un tendre début de semaine en perspective. 🐠