Dernier Métro : Podcast #1 // Saison 2 // 27.09.20

Ça y est, c’est la rentrée ! Bienvenue à bord de la saison 2 de Dernier Métro.

Pour cette saison 2020-2021, le principe est toujours le même : les différents mixes ont l’ambition de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes émergents aux côtés de figures déjà établies.

Si le format ne change pas, plusieurs nouveautés sont à attendre cette année, notamment des cartes blanches en live certains samedis soir sur Radio Campus Paris avec des chroniques et des invité.e.s.

En attendant, pour ce mix spécial « bande son de l’été », on s’égare aux côtés d’une bonne dizaine d’artistes dont la prodige Lykuin et ses rythmes r’n’b soul, le quartet jazz hip hop BadBadNotGood, le suisse Benjamin Amaru et son univers indie pop, ou encore les Black Sea Dahu, gros coup de coeur de cette rentrée et leur sublime folk.

Chaque tracklist détaillée est disponible sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.

On se retrouve le dimanche 11 octobre 🚀