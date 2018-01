C’est quoi la vérité ? Plouf, plouf. C’est quoi la vérité en politique ? Y a-t-il une vérité en politique ? La vérité est-elle ailleurs ? Alors qu’Emmanuel Macron et d’autres nous assomment de discours « vrais », nous « disent les choses comme elles sont », La demi-heure jette à coup d’œil pragmatique à cette rhétorique du vrai.

Et sinon, on parle Flat Tax, loi des finances, Sivens et Al Sissi à Paris.