DEEP HOUR : Prōtokol invite 3AM / 05.06.2022

Bienvenue sur la neuvième émission DEEP HOUR sur les ondes de Radio Campus Paris.

Pour la dernière émission de la saison, Prōtokol donne carte blanche à la DJ 3AM. Au programme, une heure de techno hypnotique et mentale.

3AM a.k.a Ana Marjanidze est une DJ géorgienne basée à Tbilissi et elle débute son projet techno en 2020. Inspirée par divers artistes étrangers et géorgiens, elle essaie de rester authentique et, à travers ses sets, de créer une forme de communion entre les gens, en leur procurant des émotions et des sentiments, qui sont le produit du développement personnel. 3AM est la preuve d’une idée, celle que peu importe ce que vous faites dans votre vie, quelle profession vous exercez, vous êtes toujours capable d’être créatif et d’oser toucher l’art de la manière la plus intime. Son objectif est de consolider toutes les facettes de sa personnalité dans un seul projet.

Découvrez son univers :

https://soundcloud.com/ani-marjanidze

https://www.instagram.com/ana_3am/

https://www.facebook.com/3amdj