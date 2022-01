DEEP HOUR par Prōtokol #1 26.09.2021

Bienvenue sur la première émission DEEP HOUR sur les ondes de Radio Campus Paris.

En ces années, dans un contexte où les musiques de club ont perdu leurs lieux d’existence et en attendant qu’elles les retrouvent, DEEP HOUR vous propose chaque mois un mix concocté par Prōtokol, l’artiste électronique parisien, co-fondateur du label Planisphère. Dans cette émission, Prōtokol vous propose ses coups de coeurs de musiques mentales de danse, ses dernières trouvailles en disquaire et sur Bandcamp.

Pour cette première émission, Prōtokol nous promène dans les profondeurs du style en nous présentant un patchwork des morceaux qu’il affectionne.

Have fun!



Track list :

Polygonia – Snapping Cycle

Atomic Moog – Alternate (Kyntral Remix)

Forest On Stasys – Vacuumed Memories

Polar Inertia – Floating Away Fire

Associative – Burn for the Moon

Giuseppe Falivene – Solstice

Hoedus – Loner

Brando Lupi & Donato Dozzy – Metal Slave

Luigi Tozzi – Selene

Einox – Modern Tribe

Vladw – 012324​.​92

FNTK & Rmns – Afraid to Merge

Marco Bailey – Blend

Kas​:​st – Let Me Know When

humagn – Tribal Dub (Egotot Remix)

Mike Parker – Bleepazoid (Part 1)

Barker – E7-E5