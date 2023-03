DEEP HOUR invite Venus Agency

Pour la troisième émission de l’année, nous avons la chance d’accueillir deux activistes de la scène électronique française, Elodie Vitalis et Pauline Jacquelin, DJ, organisatrices d’évènements et avant tout fondatrices de la Venus Agency, agence de booking dédiée aux artistes féminines de la scène électronique.

Elles nous parleront de leurs parcours, de leur agence, de leur carrière musicale, de professionnalisation et de leur vision de la scène électronique.

Elodis Vitalisa aka ABS8LUTE est une diggeuse passionnée de musique. Elle commence par écrire des articles pour plusieurs médias de musique comme Mixmag France avant de rejoindre l’équipe éditoriale de la Paris Electronic Week (Technopol) pour laquelle elle anime des conférences et des talks sur l’inclusion, la parité et la mixité dans la scène électronique. C’est en janvier 2021 qu’elle fonde le collectif de DJs femmes Vénus Cub qui connaît une ascension fulgurante et lui permet de défendre la place des femmes et femmes racisées sur la scène.

Avec ses sets, elle aime embarquer son auditoire dans des déferlantes techno mentale ou trance, rythmées et percutantes aux tonalités parfois ghetto et rave.

Pauline Jacquelin aka Paola est une activiste de la scène électronique depuis maintenant 10 ans.

Elle construit son réseau dans le sud grâce au journalisme et la communication. En parallèle, elle organise des soirées et commence à mixer sur vinyle avec comme premières scènes des clubs de Montpellier et de Genève. Ayant pour objectif de se professionnaliser, elle passe une certification de cheffe de projet en musique avec Les Formations d’Issoudun et s’installe à Paris. Grâce à la Vénus Agency, Pauline exploite ses nombreuses compétences pour contribuer à une meilleure représentation des femmes dans la sphère électronique par l’accompagnement à la professionnalisation des artistes interprètes.

Fidèle à ses inspirations du début, elle propose des sets aux influences multiples. De la techno immersive teintée d’acide à la House breakée et Electro Old School en passant par tout ce qui sonne graveleux, incisif et percussif, Paola ne se donne aucune limite de genre et de style, lui conférant une identité unique.

Découvrez leurs univers :

