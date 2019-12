Décolonisation // 19/12/2019

« Ça commence quel jour la lutte ? Ça démarre comment ? Elle vient d’où l’étincelle qui mène à la révolte ? Il en faut quand même du courage pour affronter ces hommes blancs avec leurs machines qui crachent 500 balles par minute. Au début, pas le choix. On se soumet pour ne pas mourir. Comme les autres. Les sœurs. Les frères. Les amis qui n’ont pas compris assez vite que toute résistance était vaine. Alors on se tait et on étudie ces êtres étranges qui pensent que la force de la technique suffit pour avoir raison. Et puis un jour les pouvoirs du colon cessent de nous impressionner … »

A l’occasion de la diffusion par Arte le 7 janvier prochain (et en ligne sur le site à partir du 31 décembre), de la série documentaire en 3 épisodes intitulée « Décolonisations », les voix du crépuscule sur Radio Campus Paris a le plaisir de recevoir les 2 co-réalisateurs de la série, Karim Miské et Marc Ball.

Karim Miské est écrivain et réalisateur, Marc Ball est diplômé de sociologie, d’anthropologie et d’image et de société.

Avec l’historien Pierre Singaravélou, ils viennent de finir cette trilogie qui retrace 150 ans de luttes anticoloniales en Afrique et en Asie à travers la trajectoire de personnalités souvent méconnues.

De la princesse indienne Manikarnika Tambe aux vétérants Mau Mau du Kenya, c’est une autre histoire que celle des vainqueurs, celle des résistances qui nous est donnée à voir pour inspirer les nouvelles résistances et en finir avec le refoulé colonial. »