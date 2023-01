L’après vie avec les deadbots : contourner le deuil par l’intelligence artificielle // 12.01.2023

Ce jeudi, Les voix du crépuscule parlent des deadbots : ces intelligences artificielles qui font « parler » les morts en se basant sur les traces numériques qu’ils ou elles ont laissées au cours de leur vie. Ces applications naissantes représentent-elles un danger ou une opportunité ?

C’est essentiellement sous l’angle du droit que nous allons aborder le sujet avec Laurence Devillers, Professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS, et Antoine Antoine Guiziou, diplomé d’un Master 2 Droit de la création et du numérique et auteur d’un mémoire « De Memento mori à Memento immortalitatis : Vaincre la mort grâce aux deadbots ? ».

Image : Fresque de Clusone (1485), attribuée à Giacomo Borlone