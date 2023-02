De l’Italie à l’Amérique latine Rose Bonbon & Gélatine reçoit Lia//03/02/2023

Il va falloir compter avec la demoiselle dans le paysage des des rythmiques et percussions latines! La charismatique Lia puise au 🧡 de ses racines sud-américaines pour créer une musique et des textes évoquant des réflexions sur ses origines chilio-uruguayennes et ses démêlées avec la réalité contemporaine, tout en inscrivant la tradition dans son époque! Respectueusement mais sûrement Lia bouleverse la carte postale latino! Le travail d’orfèvre de l’équipe technique sonore, le Groove de la contrebasse, la profondeur du bombo, et la sonorité surannée ET novatrice du clavicorde servent d’écrin pour y loger la voix de la belle. Une réussite! Longue vie à ce projet! ✨✨✨

PLAYLIST du 03/02/2023 Artiste – Album – Titre – Label

Lia – Como una flor sin raices – InOuïe Distribution

Lia – Como una flor sin raices – Pachamama – InOuïe Distribution

Lia – Como una flor sin raices – Agua Feroz – InOuïe Distribution

Lia – Como una flor sin raices – Marreo – InOuïe Distribution

Lia – Como una flor sin raices – Una Espina – InOuïe Distribution

Lia – Como una flor sin raices – Como una flor sin raices – InOuïe Distribution

Mon Laferte – Norma – El beso – Universal Music Mexico

Lia – Como una flor sin raices – Algun Dias – InOuïe Distribution

Maneskin – II Ballo della vita – Moriro da Re – Sony Music

Frah Quintale – Regardez moi – Gli Occhi – Undamento

« La minute de la réal » Clara Rivoisi & Roxy Gilbert

Maluma – Chimba – Sony Music Entertainment US Latin

Palmasur – Bugambilias – Parque – Acrylic Label

Marina Sena – De Primeira – Por Supuesto – Ediçao de Voz

Moreno Veloso +2 – Music Typewriter – Assim – Hannibal Records

BaianaSystem – Capim Guiné featuring Margareth Menezes – Single

Pao Bareto – Dounya featuring Makhou – Spiralis – El Clan Records

LaDame Blanche & Amanda Magalhaes – Mata Sede – Single