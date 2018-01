Daufunk Festival #10

Le Daufunk fête ses 10 ans, le 10 février prochain et L’Oreille de Dauphineest là pour t’épater !

Parce que l’Oreille n’attend pas les beaux jours pour lancer les festivités, on te donne rendez-vous ce samedi pour réveiller tes mollets et réchauffer ton cœur à base de grosse funk des familles aux influences de jazz, soul et hiphop.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼ PROGRAMMATION ⎼⎼⎼⎼⎼⎼

♪ Courts (Live) ♪

Tout droit venu de Londres, ce jeune groupe développe sa musique à travers des influences diverses. Mélangeant le funk, le hip-hop, le disco ou encore l’indie rock, Courts est remarqué comme le groupe anglais montant du moment. Recommandé par Zane Lowe, Nile Rodgers ou encore Sir Elton John, le groupe est nommé par le NME Magazine dans leur “100: Essential New Music for 2017”. Courts signe chez Kitsuné Music un premier EP « Back Of the Mind » (sorti en juin 2017) aussi solaire qu’énergique, s’inscrivant dans la nouvelle vague indie anglaise. Après de nombreux lives en Angleterre, les 5 membres de Courts préparent de nombreuses surprises pour 2018 avec notamment une nouvelle date devant le public parisien.

https://soundcloud.com/ courts

https://open.spotify.com/ artist/ 5uMMCF02wM1yOAE2dAjNac

♪ Lehmanns Brothers (Live) ♪

Les Lehmanns Brothers, c’est avant tout une bande de potes, à l’allure de 90’s kids, plus intéressée par la soul et la funk que la finance. Eux ne connaissent pas la crise, et tournent partout en France ! Remarqués dès leurs premiers pas après avoir partagé des scènes avec des figures emblématiques telles que Maceo Parker, Fred Wesley ou encore le Wu-Tang Clan, les Lehmanns Brothers ont sillonné la France jusqu’à en passer les frontières lors du Montreux Jazz Festival. Réveillant les mélodies jazzy et la funk des années 70, à grands renforts d’échos hip-hop et nu-soul, un mélange d’époques et de styles, le groupe donne toujours lieu à une explosion de couleurs vives et de rythmes endiablés ! Au gré de l’évasion dansante, signature de chacun de leurs concerts, parallèlement à la densité de leur première sortie et aux émotions diverses qu’elle procure, il est difficile de ne pas être conquis.

https://soundcloud.com/ lehmanns-brothers

https://open.spotify.com/ artist/ 7tDwCOr0dfsh4SZN8yECHT

♪ Cotonete (Live) ♪

Début des années 2000, c’est des claviers de Florian Pellissier et du sax de Frank Chatona que sort alors l’idée de mettre en ordre de marche un groupe dévoué au jazz-funk bouillonnant et élégant des 70’s qui inclurait dans ses partitions, nonchalance et percussions envoyées depuis le Brésil. Renforcé au fil des rencontres par basse, batterie, guitare, trombone et trompette, Cotonete répand alors régulièrement son groove en public. Ils ont sorti en octobre deux singles en collaboration avec Dimitri From Paris, intitulés « Parribean Disco » et « The Hustle Parisian » qui ajoutent une teinte disco house à leur répertoire. Signés chez Heavenly Sweetness, ils ont sorti un excellent disque avec la délicieuse chanteuse brésilienne Simone Mazzer au printemps 2017.

https://soundcloud.com/ cotoneteofficial

https://open.spotify.com/ artist/ 7vRJDtEvLW2MZ4ISs1Zddy

⎼⎼⎼⎼⎼⎼ INFOS PRATIQUES ⎼⎼⎼⎼⎼⎼

◇ OÙ ? ◇

Université Paris Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 PARIS

Métro 2 Porte Dauphine / RER C Avenue Foch / Bus PC1

◇ COMBIEN ? ◇

☾ Préventes :

– 7 euros (à dénicher au stand de l’Oreille dans le hall de Dauphine)

– 9 euros sur Lydia

☾ Sur place : 10 euros

◇ CONSOS ◇

★ A boire !

-Pinte 3€

-Demi 2€

-Soft 1€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

★ A manger !

-Croque-monsieur 2€

-Wraps 3€

► En raison du plan vigipirate en vigueur, nous vous demandons de bien vouloir prendre une petite minute pour remplir ce formulaire :

https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSe-snkewFzL4rS0b3gEo _96MH5n7CAD9kgT7mzp6zb2vI5 Gpw/viewform

♥ Nos bénéfices sont cette année reversés à l’association MISSION ENFANCE http:// mission.enfance.org/ ♥