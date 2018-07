Dans la chaleur de la nuit

Il fait chaud, très chaud. Tu n’est que chaleur. George et Andy transpire à grosses gouttes et pourtant, c’est pas les vêtements qui les gênent ce deux-là. Vous pouvez en parler avec le plagiste Xavier, qui perd la vue à chaque fois qu’il les croise. Alors pour ce samedi de juillet, où ton corps moite et amorphe, se remplit de désir à la simple vue d’un glaçon, on t’a enregistré une émission (la 73e) aussi chaude que le barbecue de tonton Bernard. Si avec tout ça tu rentres pas en fusion, on abandonne.

Pour le programme musical de ce soir, car oui, même si on dit beaucoup de conneries, le Tropic al ana club reste une émission musicale. Alors voilà, chacun est venu avec ses titres numérotés et on a laissé le dé faire la programmation, le tout à l’ombre de notre palmier à nouveau tout regonflé.

Il est ….REVENU D’ENTRE LES MORTS!!!LE SAINT PALMIER DU TROPICANA CLUB!!! Publiée par Tropical Club sur Jeudi 26 juillet 2018

La playlist hot hot hot

Ivory wave – Cool Kids (Un coup de cœur d’Andy)

Aerosmith – The Farm (Un souvenir issue directement du baladeur à cassette de 1997 de George)

Depeche Mode – Strange Love (C’est pour quand Xavier fait l’amour avec des fouets et des claques sur le cul)

Sandra – In the heat of the night (Madeleine de Proust pour George qui déhanchait son body sur la piste du D’klik dans les années 80 avant de repartir dans la nuit à bord de sa GTI)

Tears for fears – Raul and the king of Spain (Andy est un gros gros fan de Tears for fears, et prépare en secret une version française à leur tube Shout)

Cayucos – Cayucas (Un titre d’un duo de Santa Monica que l’on a déjà passé et que George aime beaucoup beaucoup)

Cake – Ruby sees all (Et ça c’est quand George part au Nouveau Mexique avec le butin de la banque le tout sans soutif’ mais avec sa trompette )