Culture de Genre – Episode 3 : Sarah Maison

Pourquoi on ne lit pas ma culture sur mon visage, pourquoi on la lit sur d’autres ?

Pourquoi je n’ai jamais été arrêtée pour un contrôle d’identité alors qu’à entendre mon nom, je pourrais être victime de discriminations ?

Pourquoi la manière que je peux avoir de m’habiller ou de me coiffer, genrée ou non, va influencer les autres sur leur manière de se comporter avec moi ?

Pourquoi les codes et les clichés sont-ils si difficiles à défaire ?

Pourquoi mon sexe doit définir qui je suis et mon comportement au yeux de la société ?

Ces questions parmi tant d’autres qui m’animent et me tétanisent, j’essaye d’y répondre ici, avec mes invités spécialistes ou non, mes invités qui sont tout le monde et personnes, des invités qui ont pourtant fait le choix, consciemment ou non, d’exister publiquement. Des invités pourtant à qui on donne peu la paroles sur des questions d’identité, de culture et de genre. Alors qu’ils ont des choses à dire.

Pour en parler aujourd’hui, j’ai invitée Sarah Maison.

Elle est musicienne, compositrice, interprète, productrice, et auteure,

Elle fait tout mais pas toute seule. Avec son allure impressionnante, elle sait s’entourer. Si j’ai eu envie de discuter avec elle c’est qu’elle est, d’après mes souvenirs, une des premières artistes que j’ai pu voir en concert à utiliser des sonorités orientales tout en chantant en français. Sarah est franco-marocaine ou cantalo-berbère comme elle aime le dire. C’est donc la première personnalité en lien avec le Maroc que je rencontre et ça me fait quelque chose car nous avons beaucoup en commun.