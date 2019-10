Culture de genre – Episode 1 : Emilie Tran Nguyen

En fait, en France, ce qui définit notre identité sur une carte mais qui ne se lit pas sur un visage c’est : une nationalité, nos noms et prénoms et un genre.

Nos noms et prénoms ont une origine, notre genre aussi.

Mais comment on fait quand on ne rentre pas dans une case, quand on déroge aux stéréotypes de la société, quand on est une fille pas trop féminine, un franco-marocain blond, une lesbienne avec du rouge à lèvres etc.. Je trouve ça dur de trouver des témoignages, des images auxquels m’identifier.

J’ai jamais vraiment trouvé de réponses à mes questions alors je pars à la rencontre de personnalités qui m’inspirent, en quête de réponses.

Il fallait donc que je rencontre Emilie Tran Nguyen !