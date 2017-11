Cristobal Soto : escapades latines 06.11.17

Ce soir Jazz and Co vous emmène au Vénézuela avec Cristobal Soto. Principalement joueur de mandoline et de Cuatro, il a été l’un des membres de l’Ensamble Gurrufío et a récemment créé le groupe Yare dont le répertoire est basé sur les musiques traditionnelles du Vénézuela.

En deuxième heure Olivier part à la découverte d’un grand méconnu du jazz américain: le saxophoniste, flutiste et clarinettiste Dwight Andrews. Pierre et Olivier rendent un hommage à l’un des fondateurs de l’AACM: Muhal Richard Abrams. On garde un oeil sur l’actualité grâce à Pierre qui présente le dernier James Palmer et on termine dans une ambiance électro avec Martin et le projet CZ 101 de Charif Negardane et Ziad Zidawi.

-Dwight Andrews Danca Das Kashala E Sarhanna

-Dwight Andrews Moers 1978 For Tyondai Braxton Born 10/26/78 »

de l’album « Mmotia The Little People »

-Muhal Richard Abrams « Bloodline »

de l’album « Blu Blu Blu »

-Muhal Richard Abrams « Young At Heart »

de l’album « Young At Heart/Wise In Time »

-Jason Palmer « In a Certain Way »

de l’album « Traveling High »

–

-CZ 101 « Si tôt pour un Sitar »