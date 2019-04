Creadoc, on tient le choc ? // 28.04.19

Ce dimanche soir on vous a préparé deux beaux documentaires :

Tibratin : Les lettres une création de Narimane Baba Aissa

« Occupe-toi de prendre un stylo, je te dirai ce que tu écriras

Je te parlerai en kabyle et selon ton gré tu transcriras,

A qui ne comprend pas, toi qui sais, expliqueras.

Met cela sous forme de lettres, c’est toi qui les porteras.

Alors que je serai parti, tu leur expliqueras. »

Tibratin – Les lettres (chanson d’Aït Menguellet)

Tibratin – les lettres est un documentaire sonore qui raconte la quête d’identité de ma grand-mère née en Algérie, d’un père kabyle et d’une mère franco-belge originaire de la région minière de Charleroi. Elle reprend une correspondance arrêtée près de 70 ans plus tôt, avec des descendant.e.s de sa famille belge et entreprend un voyage à Charleroi et à Verdun pour visiter les tombes de son grand-père mort pendant la guerre 14-18 et de ses tantes et oncles belges. Elle est accompagnée dans ce voyage par ma mère et moi-même, un peu comme un rite initiatique partagé entre 3 générations de femmes immigrées. Le documentaire qui mêle une histoire intime à l’histoire de la Première Guerre Mondiale, de la guerre d’Algérie mais aussi de la guerre civile algérienne et de l’immigration, raconte comment la quête de ma grand-mère, fait écho à mes propres questionnements sur mes origines et mon identité.

Narimane Baba Aissa est une franco-algérienne de 28 ans, vivant à Paris. Issue du monde du travail social et du militantisme associatif dans les quartiers populaires franciliens, elle travaille actuellement sur des projets de documentaires sonores. Fascinée par la radio et le son, elle aime faire entendre les petites histoires des gens, en tentant de les ancrer dans une histoire sociale et politique plus large.

Creadoc, on tient le choc ? : Une création par des étudiant·es du Creadoc et la complicité d’Antoine Chao. Montage – Alexandre Duval

Le Creadoc est un master d’écriture et de réalisation documentaire, situé depuis 2005 à Angoulême. C’est la première formation universitaire en France dédiée à la réalisation documentaire et la seule à travailler en première année uniquement l’écriture sonore.

Rattaché à l’Université de Poitiers, le master de création a formé en 25 ans des générations d’étudiant·es à l’écriture, à l’expérimentation et à la réflexion autour du travail d’auteur·e. Toutes et tous ont bénéficié des conseils et de l’écoute attentive d’une multitude d’intervenant.es professionnel.les (France Culture, France Inter, Arte Radio, Radio Grenouille, Phaune Radio…)

Depuis quelques années, et comme bon nombre de filières universitaires, la formation est fragilisée dans son déroulement quotidien. Son existence est aujourd’hui menacée.

En écho à cette situation mais aussi pour donner à entendre toutes ces voix qui résonnent dans ce lieu unique, voici un collage sonore réalisé uniquement avec des productions des étudiant·es du Creadoc et la complicité d’Antoine Chao qui a consacré en 2017 un focus sur la formation dans l’émission Comme un bruit qui court sur France Inter.

Cette émission était préparé par Julie Maréchal (montage) avec Marcela Lopez Romero (réseaux sociaux) et Abi McNeil (recherche).

