Des covers, des covers et encore des covers // Reprends-moi #5

Salut toi qui laisse traîner tes oreilles par ici, j’espère que tu vas bien et que tu t’apprêtes à écouter le meilleurs des covers, les doigts de pieds en éventails. Je t’ai sélectionné la crème de la crème. Il y aura des guitares pour faire du rock mais aussi pour faire du blues. Nous revisiterons la variété française et nous regarderons voler les mouettes qui suivent les chalutiers. Le son des années 80 ne sera pas oublié, je te rassure.

Alors si tu aimes : les gros ceinturons, les hipsters, les américaines, les bandanas, les basket vintage, le rire, la chiale, la Finlande, la Californie, les jeans bleus,… Cette émission est pour toi.

C’est un peu ma mixtape pour toi auditeur qui a entendu beaucoup de Johnny Hallyday depuis mercredi. Mais ne t’inquiète pas, un futur épisode lui sera consacré. Ce qui permettra, comme pour toutes radios de France depuis quelques jours, de rattraper les quotas en chanson francophone ; et parce que c’est bien aussi. Et je te prouverai que c’est vrai. Mais c’est une autre histoire.

Des années 60 à aujourd’hui, voici la playlist qui va ensoleiller ta vie.

George

La playlist :

Tom Jones et Robbie Williams – Are you gonna go my way ? (1995) / Version originale de Lenny Kravitz (1993)

AS Dragon – Mais quand le matin (2008) / Version originale de Claude François (1967)

Steve ‘n’ Seagulls – Paradise city (2015) / Version originale des Gun’s and Roses (1987)

Eric Clapton et B.B King – Riding with the king (2000) / Version originale de John Hiatt (1983)

Sia – Go to sleep (2008) / Version originale de The Applejacks (1965)

Simple Minds – Sign of times (1989) / Version originale de Prince (1987)

Eugene McGuiness – Blue Jeans (2012) / Version originale de Lana del Rey (2012)

The Lumineers – This must be the place (2012) / Version originale de Talking Heads (1983)

Ray Charles – For mama (1975) / Version originale de Charles Aznavour

Michel Delpech – Trente façons de quitter une fille (1979) / Version originale de Paul Simon (1975)

Bruce Springsteen and the E Street Band – War (1985) / Version originale d’Edwin Starr (1970)

Cocoon et Nouvelle Vague – Two people in a room (2015) / Version originale de Stephan Eicher (1985)