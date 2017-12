Jeudi 14 décembre, à 18h55 sur Radio Campus Paris

Chère Hélène revient sur le 93.9FM pour un nouvel épisode ! Du coup de foudre dans l’air entre Dublin et Paris. Stéphane s’est confié au micro de Maxime pour nous raconter sa rencontre céleste avec une certaine Lizbeth. Des premiers regards aux premiers verres, de Dublin à Paris en passant par Beauvais, en l’espace de cinq minutes, on suit l’itinéraire d’un coup de foudre volant…

**

Dear Liz,

it was love at first flight between us, Hope you’re doing fine.

Visuels : Tom Clément

Composition musicale : Guilhem Toulmond

Lecture : Nina Beltram

Mise en radio : Maxime Le Roch

Le saviez-vous ? Lorsqu’il n’a pas de coup de foudre entre deux avions, Stéphane est responsable de l’émission Extérieur Nuit, consacrée au cinéma, sur Radio Campus Paris ! (Chaque mercredi à partir de 20h00)

Chère Hélène,



Depuis que nous nous sommes rencontrés sur le parking du séphora où tu avais embouti mon pare-choc arrière, je ne peux plus m’empêcher de penser à toi.

Je me remémore cet instant où nous avons fait un constat à l’amiable, la délicatesse de ton écriture m’avait profondément ému.

Chaque jour l’envie de te dire tout cela me tiraille, et j’ai enfin décidé de t’ouvrir mon cœur.

Accepterais-tu de m’emboutir à nouveau ?

Amoureusement,

Chantal

–

Déclare ta flamme, on y met les formes

et en podcast témoignages, avis de recherches et déclarations d’amour mis en radio par Maxime Le Roch et habillés par les compositions musicales de Guilhem Toulmond et les visuels de Tom Clément. Un jeudi par mois, découvrez sur le 93.9FM, sur www.radiocampusparis.org et en podcast témoignages, avis de recherches et déclarations d’amour mis en radio par Maxime Le Roch et habillés par les compositions musicales de Guilhem Toulmond et les visuels de Tom Clément.

Vous avez aimé cet épisode ? Vous adorez les histoires de coups de foudre et vous voulez contribuer à rendre des retrouvailles possibles ? Ecoutez et partagez tous les Chère Hélène sur la page de l’émission, et suivez-nous sur Facebook !